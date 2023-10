Conflit Israël-Hamas : les "associations humanitaires françaises" veulent rencontrer Emmanuel Macron, affirme un de leurs responsables

Le professeur Raphaël Pitti a plaidé mercredi sur franceinfo pour "une trêve immédiate" et pour que les humanitaires puissent entrer à l'intérieur de Gaza.

Temps de lecture : 1 min

"Nous sommes en train de voir comment nous pouvons nous organiser et demander au président de la République de nous recevoir", affirme le professeur Raphaël Pitti, responsable de formation à l’Union des organisations de secours et soins médicaux, mercredi 18 octobre sur franceinfo. C'est une initiative des "associations humanitaires françaises" et des "associations qui défendent les droits humains", indique-t-il, dans le contexte du conflit qui oppose Israël au Hamas.

Le but de cette rencontre avec Emmanuel Macron, si elle a lieu, est de "montrer d'une manière assez ferme notre position humanitaire et d'aller dans le sens des valeurs de la France, c’est-à-dire les valeurs des droits de l'homme qu'il nous faut défendre et de la dignité des personnes", ajoute le médecin humanitaire, spécialiste en médecine d'urgence dans les zones de guerre. Pour lui, "c'est vraiment une urgence".

Alors que l'Organisation des nations unies va tenir, mercredi, une réunion d'urgence, l'anesthésiste-réanimateur plaide ardemment pour "une trêve immédiate". Autre demande, "que nous puissions, nous les humanitaires, rentrer à l'intérieur" de la bande de Gaza. Depuis des jours, des centaines de camions sont bloqués dans le désert égyptien du Sinaï, faute d'un passage vers les 2,4 millions de Gazaouis.

"Il y a toute une population qui a faim, qui manque d'eau, qui se retrouve dans une situation extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour obtenir cette trêve ?" Professeur Raphaël Pitti sur franceinfo

Le professeur n'a pas de mots assez durs contre le siège de la bande de Gaza par Israël, depuis le 9 octobre. "On est dans des méthodes qui relèvent complètement du Moyen-Âge, c'est inacceptable et c'est une stratégie que les Russes avaient déjà utilisé".