Guerre entre Israël et le Hamas : les civils de Gaza dans la détresse

franceinfo

franceinfo

Plus de 2 300 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, dont au moins 700 enfants. On dénombre également plus de 5 000 blessés. La situation humanitaire se dégrade dans l’enclave palestinienne, privée d’eau et d’électricité.

À Gaza, ce sont les larmes et l’angoisse pour ces populations qui ont perdu des proches. Les corps des civils tués par les frappes israéliennes sont entreposés dans un camion où des funérailles sont organisées à la hâte. Dimanche 15 octobre, la bande de Gaza a été frappée par des bombes de Tsahal, des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Cette famille palestinienne a tout perdu. "Ils bombardent au hasard des personnes innocentes et désarmées. Qu’est-ce qu’ils ont à voir avec la guerre, ce sont des enfants", s’exprime avec colère une mère de famille. Les bombardements israéliens continuent À ses frontières, l’armée israélienne est prête à intervenir. Déjà, plus d’un million de civils ont été déplacés vers le sud, mais, dans ce secteur, les magasins sont à court de nourriture. L’État hébreu a assuré que l’eau était rétablie dans le sud de la bande de Gaza, mais n’arrête pas ses frappes dans les villes situées à la frontière égyptienne. Selon l’ONU, avec plus d’un million de déplacés, Gaza fait face à une catastrophe humanitaire inédite.https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/la-question-c-est-la-survie-a-gaza-temoigne-une-francaise-inquiete-pour-sa-famille-restee-dans-le-territoire-palestinien_6122163.html