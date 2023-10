Guerre entre Israël et le Hamas : l’activité diplomatique s’intensifie

Durée de la vidéo : 1 min

La ministre des Affaires étrangères était en déplacement en Israël, dimanche 15 octobre. Catherine Colonna va maintenant se rendre en Égypte puis au Liban. Les tractations diplomatiques se multiplient pour éviter l’embrasement.

Catherine Colonna au chevet d’Israël. Dans un hôpital non loin de Gaza, attaqué à la roquette, la ministre des Affaires étrangères est venue apporter son soutien aux familles des victimes et elle a appelé l’État hébreu à une réponse proportionnée. Tout comme sa cheffe de la diplomatie, Emmanuel Macron met en garde Téhéran (Iran) contre toute escalade du conflit. Lors d’un appel téléphonique dimanche 15 octobre, le président français a appelé son homologue iranien à la responsabilité.

Le pape François demande un retour au calme

Les accroches entre Tsahal et le Hezbollah se multiplient à la frontière entre le Liban et Israël. De son côté, le secrétaire d’État américain poursuit sa tournée auprès des pays influents de la région, à la recherche de solutions diplomatiques, dont il a ébauché les contours avec le président égyptien. Pour sortir de cette crise, l’Égypte propose d’organiser un sommet régional et international sur l’avenir de la cause palestinienne.