Guerre entre Israël et le Hamas : les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza

Durée de la vidéo : 1 min

L’armée israélienne annonce l’envoi de nouvelles troupes au sol dans la bande de Gaza alors que les bombardements se poursuivent, dimanche 29 octobre.

Après de nouvelles frappes dimanche 29 octobre, les victimes continuent d’affluer dans cet hôpital au sud dans la bande de Gaza. D’autres personnes cherchent des vivants sous les décombres d’une maison et ne trouvent que des corps. "Tout le monde est pour un cessez-le-feu, avec toutes les pertes humaines et matérielles, il ne reste plus rien de Gaza", déplore un habitant. A quelques kilomètres, un quartier n’est plus qu’un vaste champ de ruines, les missiles n’ont presque rien laissé.



Accéder aux tunnels souterrains

Malgré les ordres d’évacuation de Tsahal, l’armée israélienne continue de pilonner le secteur. Parallèlement, Israël renforce ses opérations au sol. Les soldats se frayent un chemin dans des zones dévastées, car Tsahal cherche à accéder aux réseaux de tunnels souterrains de Gaza, depuis lesquels le Hamas dirigerait ses opérations. Washington a appelé Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils à Gaza.