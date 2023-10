Direct Guerre Israël-Hamas : Tsahal appelle les civils à rejoindre le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire "va être accrue"

L'armée israélienne a appelé les Gazaouis, samedi 28 octobre, "à se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments". Tsahal a affirmé que dès dimanche, "les efforts humanitaires dans la bande de Gaza, menés par l'Egypte et les Etats-Unis, seront accrus". En parallèle, l'armée israélienne a continué d'intensifier son offensive contre le Hamas, affirmant qu'elle considérait désormais la ville de Gaza et sa région comme un "champ de bataille".

Le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne a affirmé, dimanche, qu'au moins 8 000 personnes ont été tuées et plus de 18 000 blessées dans les frappes israéliennes. L'armées israéliennes assure que plus de 1 400 personnes sont mortes dans les attaques du Hamas, le 7 octobre. Suivez notre direct.

Nétanyahou prévient que la guerre sera "longue". Le Premier ministre israélien a déclaré, samedi soir, que son armée avait engagé "la deuxième étape de la guerre, dont l'objectif est clair : détruire les capacités militaires et la direction du Hamas ; ramener les otages à la maison". "La guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile et nous y sommes prêts", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'ONU dénonce l'intensification des bombardements. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré samedi l'"escalade sans précédent des bombardements" qui "compromettent les objectifs humanitaires". Il a une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Les communications en cours de rétablissement à Gaza. L'intensification des bombardements a coïncidé avec une coupure des communications et internet, compliquant encore la tâche des humanitaires. Le réseau était en cours de rétablissement dimanche matin, a annoncé l'organisme de surveillance Netblocks. Un collaborateur de l'AFP dans la ville de Gaza a confirmé pouvoir accéder à internet et au réseau mobile, et avoir réussi à joindre des interlocuteurs dans le sud du territoire.