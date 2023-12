Guerre entre Israël et le Hamas : le Hamas utilise le viol "comme une arme de guerre", affirme l'avocate du collectif AV7

Invitées du 19/20 info, vendredi 1er décembre, Mélanie Pauli-Geysse, porte-parole de l'association "Rape is rape", et Rachel-Flore Pardo, avocate et membre du collectif AV7, reviennent sur les viols perpétrés par le Hamas le 7 octobre, et dénoncent notamment le silence de certaines organisations. - (franceinfo)

Invitées du 19/20 info, vendredi 1er décembre, Mélanie Pauli-Geysse, porte-parole de l'association "Rape is rape", et Rachel-Flore Pardo, avocate et membre du collectif AV7, reviennent sur les viols perpétrés par le Hamas le 7 octobre, et dénoncent notamment le silence de certaines organisations.

Dans la matinée du vendredi 1er décembre, un rassemblement a eu lieu à Paris pour dénoncer "le silence des organisations internationales et féministes" sur les viols commis par le Hamas durant l'attaque du 7 octobre. Un rassemblement auquel a participé Mélanie Pauli-Geysse, porte-parole de l'association "Rape is rape", en s'en prenant nommément à l'ONU et au collectif "Nous toutes". "Ce sont des organismes qui sont censés défendre toutes les femmes universellement, et malheureusement, ils ont été très silencieux ou trop anecdotiques sur les propos qu'ils pouvaient tenir", estime Mélanie Pauli-Geysse. Si ces organisations "ne prenaient pas la parole, c'était à nous de la prendre", ajoute-t-elle dans le 19/20 info.



"Un silence un peu trop long"

"Il y a eu un silence un peu trop long, parfois une minimisation et, dans les pires des cas, une forme de justification par certaines et certains de ces violences sexuelles", poursuit Rachel-Flore Pardo, avocate et membre du collectif AV7 (association des victimes du 7 octobre). "Le viol est utilisé par certains, et notamment par le Hamas, comme une arme de guerre", affirme l'avocate de ce collectif, qui ajoute dans le 19/20 info que "le viol, plus que tous les autres actes de torture, c'est un crime de souillure, d'humiliation, qui cherche à traumatiser non seulement la victime, mais peut-être aussi, souvent, une nation toute entière".