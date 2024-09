Guerre entre Israël et le Hamas : l'Assemblée générale de l'ONU réclame la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens

L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé, mercredi 18 septembre, la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et appelé à des sanctions contre Israël. Cette résolution, débattue depuis mardi par les 193 Etats membres de l'ONU, fait suite à l'opinion de la Cour internationale de Justice qui, en juillet, avait estimé que "la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite" et qu'Israël est "dans l'obligation (d'y) mettre fin (...) dans les plus brefs délais".

Le texte, adopté par 124 voix pour, 14 contre (dont Israël, Etats-Unis, Hongrie, République tchèque, Argentine) et 43 abstentions, "exige" qu'Israël "mette fin sans délai à sa présence illicite" dans les territoires palestiniens et que ce soit fait "au plus tard 12 mois après l'adoption de cette résolution". Le premier projet de texte donnait seulement six mois. Une adoption "historique", a salué sur X la mission palestinienne à l'ONU.

Israël dénonce une "décision biaisée"

Il est également demandé à l'Etat hébreu le retrait des forces israéliennes des territoires palestiniens, l'arrêt des nouvelles colonies, la restitution des terres et propriétés saisies, ou encore la possibilité de retour des Palestiniens déplacés.

Cette résolution appelle aussi les Etats membres à prendre des mesures pour mettre fin aux importations venant des colonies, et à la fourniture d'armes à Israël s'il y a des motifs "raisonnables" de penser qu'elles pourraient être utilisées dans les territoires palestiniens. Et à prendre des sanctions contre les personnes participant "au maintien de la présence illicite d'Israël" dans les territoires occupés.

De quoi provoquer la colère d'Israël. "Le théâtre politique qui porte le nom d'Assemblée générale a adopté aujourd'hui une décision biaisée qui est déconnectée de la réalité, encourage le terrorisme et nuit aux chances de paix (...), voilà ce à quoi ressemble le cynisme en politique internationale", a dénoncé sur X le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Oren Marmorstein.