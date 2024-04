Direct Gaza / Israël : l’ONU sera-t-elle la solution ?

Le Talk de franceinfo fait le point sur le conflit entre Israël et le Hamas. Ludo Pauchant reçoit Peer de Jong, ancien colonel des troupes de marine, Coline Beytout, conseillère juridique en droit international humanitaire et Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales.

Lundi 1er avril, sept humanitaires de l’ONG américaine World Central Kitchen ont été tués dans une frappe israélienne, alors que ces derniers distribuaient de la nourriture dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a ouvert une enquête, en vue de “passer en revue l’incident tragique au plus niveau pour en comprendre les circonstances”.

Selon Jean-François Corty, vice-président de Médecins du Monde et chercheur associé à l’IRIS, l’ONG américaine “était mise en avant ces derniers temps comme étant un acteur qui allait opérationnaliser les propositions de corridors maritimes américaines et européennes”. Ce dernier en déduit que ce drame est “un message envoyé par l’armée israélienne, y compris aux Européens et aux Américains”.

Adoption d’une résolution exigeant un “cessez-le-feu immédiat” par le Conseil de Sécurité de l’ONU

Lundi 25 mars, le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté une résolution exigeant un “cessez-le-feu immédiat” à Gaza. Le texte, voté à 14 voix pour et une abstention des États-Unis, exige que celui-ci doit avoir lieu immédiatement pendant le ramadan, devant “mener à un cessez-le-feu durable”, et “exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages”.



Pour l’ancien ambassadeur de France en Israël (2003-2006), Gérard Araud, ce texte ne fera qu’accentuer la pression sur Israël, sans pour autant forcer l’État à respecter la résolution. Selon lui, ce qui est intéressant dans ce vote, c’est l'abstention des États-Unis : “les Américains n’ont pas encore voté la résolution mais cela montre bien, peu à peu, l’éloignement entre Israël et l’administration Biden”.