L'occupation de territoires palestiniens par Israël est "illégale", tranche la Cour internationale de Justice

Cette occupation doit cesser "le plus rapidement possible", a estimé la plus haute juridiction de l'ONU, vendredi.

L'occupation de territoires palestiniens par Israël depuis 1967 est "illégale", a estimé la Cour internationale de Justice (CIJ), vendredi 19 juillet. La plus haute juridiction de l'ONU ajoute qu'elle doit cesser "le plus rapidement possible". Dans cette affaire sans précédent, une cinquantaine d'Etats ont témoigné. L'avis rendu par la CIJ, qui siège à La Haye, n'est pas contraignant mais pourrait accroître la pression juridique internationale croissante sur Israël face à la guerre dans la bande de Gaza.

Israël a mené en 1967 une guerre éclair contre l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. Après cette offensive qui a duré six jours, l'armée israélienne a occupé le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan. C'est alors qu'ont débuté les premières implantations juives.

"C'est un grand jour pour la Palestine", s'est félicitée Varsen Aghabekian Chahine ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne. La CIJ "a présenté une analyse très détaillée de ce qui se passe à travers l'occupation et la colonisation prolongées par Israël du territoire palestinien, en violation du droit international", a-t-elle ajouté.

Benyamin Nétanyahou condamne une "décision mensongère"

"Les Juifs ne sont pas des occupants sur leur propre terre", a réagi le Premier Benyamin Nétanyahou dans une réaction partagée par le bureau du Premier ministre. "Aucune décision mensongère à La Haye ne peut déformer la vérité historique" et "la légalité des colonies israéliennes" ne "peut pas être contestée", a-t-il ajouté.

Près de 500 000 personnes vivent aujourd'hui en Cisjordanie, un territoire palestinien, et se répartissent sur 300 colonies, selon l'ONG israélienne Peace Now. Elles sont contraires à la quatrième convention de Genève, qui définit le droit de l'occupation, comme l'a rappelé à France Télévisions François Dubuisson, professeur en droit international.