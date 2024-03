Guerre entre Israël et le Hamas : jusqu'où s'étend la colonisation israélienne ?

Les attaques israéliennes font rage dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Depuis la guerre des Six Jours, Israël a installé de nombreuses colonies sur les territoires palestiniens occupés.

L'interview a fait réagir sur les réseaux sociaux. Le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy s'exprimait, le 21 mars sur CNews et Europe 1, sur la situation en Israël, et plus particulièrement sur les colonies implantées sur les territoires palestiniens. "Les colonies juives, un grand nombre sont illégales. Trois caravanes en haut d'une colline, c'est pas non plus la lèpre ou la peste qui arrivent en terres arabes", a-t-il expliqué. À quelles colonies fait-il référence ?



Certaines implantations israéliennes sont aujourd'hui des villes, comme Modiin illit, peuplée de 83 356 habitants, ou celle de Beitar illit et ses 64 016 colons. Ces villes disposent de leurs propres commerces, écoles et dispositifs de sécurité. Pour comprendre l'ampleur de cette colonisation, il faut explorer le passé. En 1967, Israël mène une guerre éclair contre ses voisins égyptiens, jordaniens et syriens. Elle dure six jours et l'armée israélienne occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan.



Des colonies illégales

Les premières implantations juives s'installent dans les zones récemment conquises, peu ou pas peuplées. Ces populations vont s'agrandir constamment. Selon l'ONG israélienne Peace Now, près de 500 000 personnes vivent en Cisjordanie, un territoire palestinien, et se répartissent sur 300 colonies. Elles sont toutes jugées illégales par la communauté internationale. Elles sont contraires à la quatrième convention de Genève, qui définit le droit de l'occupation, comme le rappelle François Dubuisson, professeur en droit international.



Israël assume pleinement ces occupations et chaque année, de nouvelles colonies sauvages sortent de terre. Parfois, il s'agit effectivement de simples baraquements tenus par des colons ultranationalistes. Mais ces installations précaires sont loin d'être représentatives de l'ampleur de la colonisation israélienne.