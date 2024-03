Guerre entre Israël et le Hamas : indignation mondiale après des tirs sur des civils à Gaza Durée de la vidéo : 2 min Guerre entre Israël et le Hamas : l’indignation mondiale après des tirs sur des civils à Gaza Guerre entre Israël et le Hamas : indignation mondiale après des tirs sur des civils à Gaza (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - M. Miktar France Télévisions 23h info franceinfo

Au lendemain de la mort de plusieurs dizaines de civils palestiniens à Gaza, plusieurs pays ont manifesté leur indignation et réclament une enquête indépendante pour tenter de comprendre ce qu’il s’est réellement passé. Cet événement altère de plus en plus les espoirs d’une trêve.

Des cadavres de Palestiniens transportés sur une charrette après avoir été tués lors d’une distribution d’aide humanitaire. Ces morts, par dizaines, à Gaza ont provoqué l’émoi à l’échelle mondiale. En France, Emmanuel Macron a exprimé sa profonde indignation. "J’exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international", a-t-il notamment écrit sur X. La France demande une enquête indépendante Même les Américains, alliés historiques d’Israël, ont condamné les tirs de Tsahal. Washington a annoncé venir en aide aux Palestiniens dans les prochains jours. Deux versions des faits s’opposent. Si l’armée israélienne reconnaît avoir tiré, elle affirme que, dans le chaos, de nombreux Palestiniens sont en fait morts bousculés et piétinés. Selon des témoins gazaouis et l’ambassadeur palestinien à l’ONU, il s’agit d’un massacre délibéré. Comme l’ONU, la France demande la tenue d’une enquête indépendante. Le bilan humain, lui, continue de s’alourdir : selon le Hamas, plus de 30 000 Palestiniens auraient été tués depuis le 7 octobre.

