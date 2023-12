Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du 17 décembre

Les frappes israéliennes se poursuivent sur Gaza, faisant au moins 36 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, dimanche 17 décembre. Les forces armées israéliennes ont annoncé la découverte du "plus grand tunnel" creusé sous Gaza par le Hamas. L'un des trois otages israéliens abattus "par erreur" dans la bande de Gaza vendredi a été enterré au nord de Tel-Aviv. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée du conflit.

L'armée israélienne affirme avoir découvert "le plus grand tunnel" creusé sous Gaza par le Hamas

Les forces armées israéliennes assurent avoir découvert un "réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches", "s'étend sur plus de quatre kilomètres et n'arrive qu'à 400 mètres du point de passage d'Erez" entre Israël et le nord de la bande de Gaza. Elles assurent aussi y avoir découvert un grand nombre d'armes prêtes à servir en cas d'attaque.

Selon un journaliste de l'AFP autorisé à s'y rendre, le tunnel est équipé d'un système de canalisation, d'électricité, de ventilations, d'égouts, de réseaux de communication et de rails. La neutralisation des tunnels est l'une des priorités de l'opération israélienne, alors que la bande Gaza serait creusée de 1 300 galeries sur 500 kilomètres, selon les estimations de l'Institut de la guerre moderne de l'académie militaire américaine West Point.

L'hôpital al-Chifa à Gaza transformé en "bain de sang" selon l'OMS

Dévasté par les bombardements israéliens, le service des urgences de l'hôpital al-Chifa, situé dans le nord de Gaza, est "un bain de sang", avec des centaines de patients blessés et de nouveaux arrivant "chaque minute", écrit l'Organisation mondiale de la santé. Une équipe de l'OMS et d'autres agences de l'ONU ont pu livrer du matériel médical samedi à l'hôpital, où "des dizaines de milliers de personnes déplacées" se sont réfugiées pour se mettre à l'abri.

Plus de 36 morts dans des bombardements israéliens

Le ministère de la Santé du Hamas a déploré la mort de 24 Palestiniens tués dans le camp de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, lors d'un bombardement israélien. D'autres frappes ont tué au moins douze personnes dans la ville de Deir al-Balah, dans le centre, toujours selon le gouvernement du Hamas.

La France réclame à Israël "de faire toute la lumière" sur la mort d'un agent du Quai d'Orsay

La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a réclamé à Israël "de faire toute la lumière sur les circonstances" du bombardement qui a coûté la vie à un agent du Quai d'orsay à Rafah, au sud de la bande de Gaza, samedi 16 décembre. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, travaillait pour la France depuis 2022 et avait été blessé lors d'une frappe de l'armée israélienne sur une habitation mercredi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Tsahal est en train de vérifier et d’enquêter sur cette tragédie et dès que nous aurons tous les éléments et les détails, nous les ferons parvenir aux autorités françaises", a affirmé dimanche un porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowicz, lors d'une rencontre avec Catherine Colonna. La ministre s'est également dite préoccupée "au plus haut point" par la situation à Gaza et appelle à "une nouvelle trêve immédiate et durable", tout en appelant à ne pas oublier les victimes des attaques du Hamas.

Un des trois otages israéliens abattus "par erreur" dans la bande de Gaza enterré

Lors des funérailles d'Alon Shamriz, un des trois otages israéliens tués "par erreur" par l'armée israélienne vendredi, des proches ont accusé l'armée d'avoir "abandonné" et "assassiné" le jeune homme de 26 ans. "Tu avais pourtant fait tout ce qu'il fallait", a déclaré son frère Ido Shamriz lors de son enterrement à Shefayim, un kibboutz situé au nord de Tel-Aviv.

"Tu as survécu à 70 jours d'enfer", a déclaré Dikla, la mère d'Alon, lors de son éloge funèbre. "Un instant de plus et tu aurais été dans mes bras", a-t-elle dit. Quelque 250 personnes ont été prises en otage lors de l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1 140 morts, en majorité des civils, selon les autorités. A ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza.

Les télécommunications partiellement rétablies dans la bande de Gaza

L'opérateur palestinien Paltel a fait état dans un communiqué du "rétablissement progressif" du réseau, en panne depuis jeudi, dans le centre et le sud du territoire.