Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza, les réfugiés de Rafah vivent dans l’angoisse

Rafah est le prochain objectif militaire de l’armée israélienne. Plus d’1,3 million de Palestiniens s’entassent dans la ville, ils ont fui la guerre au Nord et craignent désormais une offensive au sud.

Des tentes à perte de vue. La guerre dans la bande de Gaza les a conduits jusqu’ici. Après avoir fui le nord, plus d’1,3 million de Palestiniens ont trouvé refuge dans des camps à Rafah, la grande ville du sud, et le nombre de déplacés augmente tous les jours. Comment survivre dans ces camps quand l’aide humanitaire arrive au compte-goutte ? Médicaments et nourriture font surtout défaut. Selon l’ONU, un déplacé de Rafah ne dispose aujourd’hui que d’1,5 litre d’eau par jour pour boire, cuisiner et se laver.

Certains chefs du Hamas se cacheraient à Rafah

Depuis plusieurs jours, Rafah est bombardé par l’armée israélienne comme l’ont été les villes de Gaza et Khan Younès avant. La ville est le prochain objectif de l’armée israélienne, c’est l’un des derniers endroits où se cacheraient les combattants du Hamas et certains de leurs chefs. Une prochaine offensive terrestre ne fait guère de doutes pour les réfugiés palestiniens. Ces derniers espèrent que la barrière qui les sépare de l’Égypte les protègera, en tous cas qu’elle dissuadera l’armée israélienne de les attaquer.