Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken attendu au Moyen-Orient

Il revient dans la région pour encourager une trêve. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, arrive lundi 5 février au Moyen-Orient pour encourager une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, où combats et bombardements se poursuivent sans relâche. Alors que la guerre va entrer mercredi dans son cinquième mois, Antony Blinken commence ce cinquième voyage depuis le début du conflit par l'Arabie Saoudite. Tout en disant continuer à soutenir "le droit d'Israël à se défendre", les Etats-Unis affichent une frustration croissante envers le gouvernement israélien. Suivez notre direct.

Khan Younès de nouveau bombardé. L'armée israélienne a de nouveau bombardé dimanche Khan Younès, dans le sud du territoire où selon elle se cachent des responsables du mouvement islamiste palestinien. Elle a affirmé y avoir investi un complexe utilisé par le Hamas pour préparer l'attaque sanglante du 7 octobre. Il a, selon l'armée, servi de centre d'entraînement pour le Hamas, avec des maquettes d'entrées de kibboutz, de bases militaires et de véhicules blindés israéliens.

La crainte d'une possible offensive militaire à Rafah. Les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre cette ville surpeuplée, située à la frontière fermée avec l'Egypte et où la situation humanitaire est désastreuse d'après les ONG. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'armée avait détruit la majorité des "bataillons" du Hamas. "La plupart de ceux qui restent sont dans le sud de la bande de Gaza et à Rafah, et on va s'en occuper", a-t-il ajouté.

Des tractations pour parvenir à une seconde trêve. Sur le front diplomatique, des tractations se poursuivent pour parvenir à une seconde trêve, après celle d'une semaine fin novembre. Une centaine d'otages retenus à Gaza avaient alors été échangés contre des Palestiniens détenus par Israël. A Beyrouth, un responsable du Hamas, Oussama Hamdane, a toutefois jugé samedi prématuré de parler d'un accord sur une trêve.