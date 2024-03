Gaza : "la concertation au niveau humanitaire n'existe plus" entre les États-Unis et Israël, estime un professeur de science politique

Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est catastrophique, malgré la demande d'un cessez-le-feu de la part de la communauté internationale. Pour en parler, Denis Charbit, professeur de science politique à l'université libre d'Israël, est invité du 19/20.

De nombreux chefs d'État ont exprimé leur inquiétude face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Actuellement, les ressources doivent être larguées depuis le ciel sur l'enclave palestinienne. En campagne pour la primaire démocrate aux États-Unis, le président Joe Biden a demandé jeudi 7 février à l'armée américaine de construire un port à Gaza afin d'acheminer de l'aide. "Je pense que c'est un coup de pression", juge Denis Charbit, professeur de science politique à l'université libre d'Israël.



Un potentiel "tournant" dans la guerre ?

Face au pic de la crise humanitaire, Joe Biden serait en train d'essayer de "maintenir une forme de soutien à la partie israélienne (...) mais il n'attend plus en fait la coopération avec Israël". Selon le spécialiste "la concertation au niveau humanitaire n'existe plus" entre les États-Unis et Israël. Le président américain serait ainsi pris "entre deux feux", ce qui pourrait marquer "un tournant dans la guerre opposant le Hamas et Israël".