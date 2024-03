États-Unis : le parcours des combattantes pour l'IVG

Aux États-Unis, l'accès à l'avortement est entravé dans plusieurs États. Des femmes doivent se déplacer pour mettre fin à une grossesse.

Après la naissance de son premier fils, une habitante du Texas (États-Unis), est tombée enceinte de jumeaux. Lors d'une échographie, elle découvre que l'un des fœtus n'est pas viable. Il ne survivra pas et menace la vie de Loren ainsi que celle de son autre bébé. Au Texas, l'IVG est interdite, sauf en cas de danger de mort. Accompagnée de son mari, la Texane s'est rendue au Colorado, où l'IVG est légale. "J'étais terrifiée, c'était comme si j'étais poursuivie", se souvient-elle.

Entre 600 et 2 600 dollars pour un avortement

Elle parvient à faire une interruption sélective de grossesse et le second jumeau a survécu. Dans une clinique new-yorkaise, où l'avortement est resté légal, des appels arrivent de tout le pays. Aux États-Unis, un avortement coûte entre 600 et 2 600 dollars, sans compter les frais de voyage. La plupart de ces femmes sont souvent issues des minorités ou des classes populaires et ont peu accès aux informations et aux professionnels de santé. Dans les États conservateurs du Texas et du Kentucky, les anti-avortement ont essuyé des échecs.