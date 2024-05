Direct Mobilisations propalestiniennes : la ministre de l'Enseignement supérieur réunit les présidents d'établissements

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, doit réunir , jeudi 2 mai, les présidents d'établissement lors d'une visioconférence, a appris le service politique de franceinfo auprès du ministère. L'objectif, selon le ministère, est de "collectivement rappeler que l'université est un bastion de la démocratie et du débat cadré, qu'elle est neutre et ne peut être instrumentalisée". Cette réunion survient à la suite de mouvements de soutien à la cause palestinienne dans plusieurs établissements dont Sciences Po Paris et la Sorbonne. Suivez notre direct.

Débat à Sciences Po Paris. Après le blocage de l'établissement vendredi 26 avril, la direction avait promis la tenue d'un débat interne. Il doit se tenir jeudi et n'est ouvert qu'aux étudiants et salariés.

Une mobilisation étudiante qui peut s'étendre ? Le mouvement va se poursuivre sur les sites de Sciences Po un peu partout en France, avait affirmé, mardi, sur franceinfo Eléonore Schmitt, porte-parole de l’Union étudiante. Des blocages sont notamment prévus dans les IEP de Saint-Etienne, Rennes, Strasbourg et Menton. En début de semaine, les actions de mobilisation restaient toutefois peu nombreuses dans les 74 universités, malgré l'appel de syndicats étudiants, comme l'Unef ou l'Union étudiante, à "intensifier la mobilisation sur les lieux d'études".

Des étudiants rejettent toute instrumentalisation. "On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on dit", défendent des étudiants lyonnais qui contestent toute instrumentalisation politique. "Honte à ceux qui instrumentalisent le conflit et qui utilisent les étudiants", s'est insurgée Sylvie Retailleau, mardi, face aux députés.