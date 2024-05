Direct Guerre Isaël-Hamas : l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur Rafah

Les bombardements sur Rafah se poursuivent, samedi 25 mai, malgré l'ordre donné par la Cour internationale de justice (CIJ) intimant à l'armée israélienne de suspendre ses opérations dans ce secteur. Saisie par l'Afrique du Sud, la plus haute juridiction de l'ONU - dont les décisions sont juridiquement contraignantes mais qui manque de mécanismes pour les mettre en œuvre-, a aussi ordonné à Israël de maintenir ouvert le passage de Rafah, essentiel à l'entrée de l'aide humanitaire, mais fermé après le lancement de son opération terrestre début mai. De son côté, Israël s'est défendu en affirmant qu'il n'avait "pas mené et ne mènera pas d'opérations militaires dans la zone de Rafah qui créent des conditions de vie susceptibles de conduire à la destruction de la population civile palestinienne, en tout ou en partie". Suivez notre direct.

Emmanuel Macron discute d'une solution à deux Etats. Le président français a reçu vendredi à l'Elysée le Premier ministre du Qatar et les ministres saoudien, égyptien et jordanien des Affaires étrangères pour discuter de la mise en œuvre de la "solutions à deux Etats", soit un Etat de Palestine viable aux côtés d'Israël, a fait savoir l'Elysée. Les dirigeants ont aussi parlé de "l'ensemble des leviers qui pouvaient être activés afin d'obtenir la réouverture de tous les points de passage" vers ce territoire palestinien et examiné comment "augmenter et approfondir leur coopération en matière d'aide humanitaire".

Les corps de trois otages, dont un franco-mexicain, rapatriés par l'armée israélienne. "Les corps de (Chanan) Yablonka, Michel Nisenbaum et Orion Hernandez [Radoux, Franco-Mexicain] ont été récupérés dans la nuit lors d'une opération conjointe" de l'armée et de services de renseignements israéliens à Jabalia, dans le nord du territoire palestinien, a déclaré l'armée dans un communiqué vendredi. Toujours d'après les forces armées israéliennes, les otages "ont été assassinés lors du massacre du 7 octobre" et leurs corps emmenés jusqu'à Gaza par les combattants du Hamas.

Près de 100 camions d'aide arrivés à Gaza via la jetée provisoire américaine. Depuis le premier déchargement le 17 mai, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), chargé de l'opération à partir du débarquement des cargaisons arrivant de Chypre, "a pris possession de 97 camions", a affirmé vendredi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.