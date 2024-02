Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne présente un plan d'évacuation des civils des "zones de combat"

Israël prépare son offensive terrestre sur Rafah. L'armée israélienne "a présenté au cabinet de guerre un plan pour l'évacuation des populations des zones de combat dans la bande de Gaza, ainsi que le plan d'opérations à venir", a déclaré lundi 26 février le Bureau du Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, dans un court communiqué, sans fournir de détails. Cette annonce survient avant une offensive israélienne attendue à Rafah, ville du sud du territoire palestinien où s'entassent, selon l'ONU, près de 1,5 million de Palestiniens, en grande majorité déplacés, dans des conditions extrêmement précaires. Suivez notre direct.

Rafah, "dernier bastion" du Hamas. Selon Benyamin Nétanyahou, la ville de Rafah, adossée à la frontière fermée de l'Egypte, est le "dernier bastion" du mouvement islamiste Hamas. Une offensive ne serait que "retardée" si une trêve en cours de négociation était conclue, a-t-il déclaré dimanche sur la chaîne américaine CBS. En lançant cette opération, Israël sera "à quelques semaines" d'une "victoire totale" sur le Hamas, a-t-il affirmé.

Discussions en cours pour une nouvelle trêve. Des représentants égyptiens, qataris et américains, ainsi que d'Israël et du Hamas, ont repris les négociations, dimanche, à Doha. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a affirmé dimanche qu'un "terrain d'entente" avait été trouvé lors d'une récente réunion à Paris entre des représentants d'Israël, des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar, sur les "contours" d'un possible accord portant sur la libération des otages et "un cessez-le-feu temporaire".

Les raids aériens continuent dans le sud de la bande de Gaza. De nouveaux bombardements ont visé dimanche Rafah et les combats font rage dans la ville en ruines de Khan Younès, à quelques kilomètres plus au nord. Depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, la bande de Gaza, assiégée par Israël, subit une catastrophe humanitaire majeure et 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées d'une "famine de masse", selon l'ONU.