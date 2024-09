Beyrouth : lourdes frappes israéliennes sur le QG du Hezbollah

Peu de temps après le discours sans concession de Benjamin Netanyahou à l’ONU, Israël a lourdement frappé un quartier résidentiel à Beyrouth (Liban) le vendredi 27 septembre. La cible de cette attaque était Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.

Dans le ciel de la banlieue sud de Beyrouth (Liban), d'immenses panaches de fumée rougeâtre pouvaient être vus à des kilomètres vendredi 27 septembre. Les avions israéliens ont frappé un quartier chiite. En moins de trois minutes, six immeubles ont été totalement soufflés. "Une pluie de bombes a frappé cet endroit", témoigne un civil qui filme les décombres encore fumants, paniqué.

Le Liban promet une riposte

La chaîne de télévision du Hezbollah a filmé l'intervention des secours et de l'armée, qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont tenté de retrouver des survivants à l'aide de lampes de poche. Selon l'État hébreu, Hassan Nasrallah, le chef insaisissable de la milice chiite, se cachait dans ces immeubles. Une agence de presse iranienne affirme que le chef du Hezbollah est sauf et serait dans un lieu sûr. Sur X, l'ambassade du Liban dénonce un massacre sanglant et promet une riposte. Le sud du Liban a aussi été bombardé dans la matinée du vendredi 27 et une nouvelle fois dans la soirée alors que le Hezbollah a annoncé l'envoi de frappes sur le nord d'Israël.

