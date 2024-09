Seine-et-Marne : plusieurs communes inondées après de fortes pluies

En Seine-et-Marne, plusieurs communes sont inondées après la crue de la rivière du Grand Morin suite à de fortes pluies.

Les rues de Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne) se sont transformées en torrent, vendredi 27 septembre. En quelques minutes, la pluie a fait déborder la rivière du Grand Morin dans le département. Dans le secteur de Tresmes (Seine-et-Marne), des habitants sont inondés pour la troisième fois depuis le début de l'année 2024. "Tous les deux mois, on a l'eau qui rentre, qui nous bloque", explique Nicolas Pointeau, habitant de Pommeuse (Seine-et-Marne), qui envisage de déménager.

De nouvelles pluies sont redoutées

Martine Calmet, une habitante de Tresmes, a veillé toute la nuit pour surveiller la crue. Elle habite au bord du Grand Morin et s'est équipée de pompes et d'une barrière anti-inondation. Quelques kilomètres plus loin, un champ a cédé avec les fortes pluies et les sols déjà gorgés d'eau. Une coulée de boue s'est déversée dans le jardin d'une habitante. La décrue est amorcée, mais les habitants redoutent de nouvelles pluies annoncées pour les prochains jours.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.