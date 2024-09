La Corrèze est placée en vigilance orange "pluie-inondation", elle rejoint le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie

Un nouveau département en alerte. La Corrèze, qui rejoint le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie, a été placée en vigilance orange pluie-inondation, a annoncé Météo-France, jeudi 26 septembre. Sur les trois départements de l'est du pays, la pluie va tomber quasiment en continu durant 12 heures et "les cumuls pourraient largement atteindre les 50 à 80mm (...) voire 70 à 100 mm sur la totalité de l'épisode", assure le site de prévisions météorologiques. Des débordements de cours d'eau ou des coulées de boue sont possibles. Sur le département de la Corrèze, où les précipitations ont été conséquentes ces trois derniers jours, il est attendu jeudi "des cumuls entre 50 et 60 mm" qui pourraient atteindre "atteindre localement 60 à 80 mm" dans le nord du département.

Pour jeudi 26 septembre 2024 :

🟠 4 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/vyLEUYHiil — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 26, 2024

"Sur les départements voisins, il n'est pas prévu à ce stade d'extension de la vigilance orange, mais l'évolution des cumuls et de leurs conséquences doivent être suivis de près, notamment sur certains secteurs habituellement plus sensibles de la Savoie et de l'Isère", précise le prévisionniste. Ces précipitations sont intensifiées par le phénomène appelé "rivière atmosphérique", un couloir d'air humide venu des Antilles qui alimente la perturbation pluvieuse en Europe.