Direct Guerre au Proche-Orient : Israël promet de combattre le Hezbollah "jusqu'à la victoire"

Israël a promis de combattre le Hezbollah libanais "jusqu'à la victoire". En pleine escalade, la France et les Etats-Unis, rejoints par des pays arabes et occidentaux, ont appelé à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" pour "donner une chance à la diplomatie". Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'armée poursuivrait son combat contre le Hezbollah "avec toute la force nécessaire". Son ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a continué, affirmant que ce combat continuerait "jusqu'à la victoire" et qu'il n'y aurait "pas de cessez-le-feu dans le nord". Benjamin Netanyahu, devrait s'exprimer, vendredi 27 septembre vers 15h30, devant l'Assemblée générale de l'ONU. Suivez notre direct.

Des frappes au Liban. Pour la quatrième journée consécutive, jeudi, l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes visant le Hezbollah, qui a ouvert un front contre Israël dans la foulée de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le Hamas palestinien. Selon le ministère libanais de la Santé, ces dernières frappes israéliennes ont fait 92 morts et 153 blessés. Israël a déclaré avoir attaqué 75 objectifs militaires du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, affirmant en soirée mener de nouvelles frappes dans le sud du pays.

Le chef de l'unité de drones du Hezbollah tué. L'armée israélienne a fait état de "frappes précises" sur Beyrouth, affirmant avoir tué le chef de l'unité de drones du Hezbollah, Mohammed Srour. Le mouvement chiite a confirmé ce décès dans la soirée.

L'offensive continue dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza, où la Défense civile a annoncé, jeudi, la mort de 15 personnes dans une frappe israélienne contre une école accueillant des déplacés dans le camp de Jabaliya (nord).