A Gaza, un premier cas confirmé de polio depuis 25 ans, l'ONU réclame des "pauses humanitaires" pour vacciner les enfants

Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a annoncé, vendredi 16 août, qu'un premier cas de polio a été confirmé à Gaza. Cette maladie très contagieuse, qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles selon l'Institut Pasteur, a été diagnostiquée chez d'un "bébé de dix mois qui n'avait pas été vacciné" à Deir al-Balah, dans le centre du territoire palestinien surpeuplé, précise le ministère.

à lire aussi Suivez toute l'actualité du conflit entre Israël et le Hamas dans notre direct

Cette annonce intervient alors que le secrétaire général de l'ONU s'est joint à l'appel de l'OMS et de l'Unicef, qui réclament des "pauses humanitaires de 7 jours" dans les combats à Gaza pour permettre deux campagnes de vaccination contre cette maladie, qui concernent plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans ces prochaines semaines.

"J'appelle toutes les parties à fournir immédiatement des assurances concrètes garantissant des pauses humanitaires pour la campagne" de vaccination, a déclaré Antonio Guterres à la presse, alors que le virus a été détecté dans des échantillons d'eaux usées dans la bande de Gaza. "Il est impossible de mener une campagne de vaccination contre la polio au milieu de la guerre", a-t-il insisté. "Une pause polio est nécessaire".

Une couverture vaccinale nécessaire d'au moins 95%

Ces deux campagnes vaccinales "devraient être lancées à la fin du mois d'août et en septembre 2024 dans l'ensemble de la bande de Gaza afin de prévenir la propagation du variant qui circule actuellement", connu sous le nom de cVDPV2, ont précisé les deux agences dans un communiqué. Le poliovirus a été détecté en juillet dans des échantillons d'eaux usées collectés fin juin à Khan Younès et Deir el-Balah, rappellent l'OMS et l'Unicef. L'ONU souligne que la couverture vaccinale doit être d'au moins 95% à chaque campagne de vaccination pour empêcher la propagation de la maladie, "étant donné que les systèmes de santé, d'eau et d'assainissement sont gravement perturbés dans la bande de Gaza".

Il n'existe pas de traitement contre la polio. En revanche, des mesures d'hygiène et la vaccination permettent de protéger les enfants de cette maladie, précise l'Institut Pasteur. La polio se transmet par contacts entre individus et s'effectue "essentiellement par voie féco-orale en particulier par l’intermédiaire d’eau souillée, d’aérosols ou d’aliments contaminés par les selles" poursuit l'Institut.