Direct Guerre entre Israël et le Hamas : les négociations pour une trêve à Gaza continuent vendredi à Doha

Les négociations en vue de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza continuent à Doha (Qatar), vendredi 16 août. Les médiateurs qataris, égyptiens et américains "restent fermement engagés à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui faciliterait la libération des otages et permettrait l'entrée dans Gaza de la plus grande quantité possible d'aide humanitaire", a expliqué le ministère qatari des Affaires étrangères.

Le directeur de la CIA William Burns et les chefs des services de renseignement extérieur (Mossad) et intérieur (Shin Beth) israéliens sont présents à ces pourparlers. Le Hamas n'y participe pas mais un de ses responsables, Oussama Hamdane, a déclaré jeudi soir à l'AFP que le mouvement avait informé les médiateurs à Doha de sa position. Suivez notre direct.

Le Hamas pose ses conditions pour une trêve. Le mouvement terroriste palestinien, qui gouverne la bande de Gaza, a réaffirmé jeudi soir qu'un cessez-le-feu dans ce territoire devait s'accompagner d'un retrait "complet" des forces armées israéliennes. "Tout accord doit aboutir à un cessez-le-feu global, à un retrait (israélien) complet de Gaza, (et) au retour des personnes déplacées", a déclaré un haut responsable du Hamas, Hossam Badran.

Indignation après une attaque mortelle de colons en Cisjordanie occupée. Un Palestinien de 23 ans a été tué par balles, tandis qu'un autre a été blessé grièvement par un tir à la poitrine, à Jit. Le président israélien, Isaac Herzog, a dénoncé un "pogrom", alors que les Etats-Unis ont évoqué des "attaques inacceptables" de la part des colons israéliens.

Plus de 40 000 morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a assuré que la guerre dans l'enclave avait fait 40 005 morts depuis le 7 octobre, sans détailler le nombre de civils et de combattants tués. Ce chiffre est impossible à vérifier de source indépendante, tout comme ceux de l'armée israélienne, qui affirme avoir "éliminé plus de 17 000 terroristes" dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.