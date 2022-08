L’Irak, en pleine crise politique

Ils occupent le Parlement depuis six jours. Les partisans de l’influent leader chiite Moqtada al-Sadr sont déterminés à maintenir la pression. Dix mois après les législatives, il n’a pas réussi à former un gouvernement et l’Irak attend encore un nouveau Premier ministre. Ses ennemis, dont l’ex-Premier ministre Nouri al-Maliki sont, eux aussi, dans l’impasse. De nouvelles élections sont attendues.

40 % des jeunes sans emploi

Aux abords du Parlement, les manifestants s’organisent pour tenir le siège. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Ils sont les premiers touchés par la gestion chaotique du pays. 40 % d’entre eux est sans emploi. La paralysie du pays commence à inquiéter. L’ONU réclame un dialogue.