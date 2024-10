Mort du chef du Hamas Yahya Sinouar : "C'est une très bonne chose pour Israël, pour les Gazaouis et pour l'humanité", estime le porte-parole de l'armée israélienne

"C'est une très bonne chose pour Israël, pour les Gazaouis et pour toute l'humanité que ce terroriste, ce tueur, cet assassin, soit mort", a affirmé jeudi 17 octobre, sur franceinfo Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne, après l'annonce par Israël de la mort du chef du Hamas Yahya Sinouar lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza.

Mais Olivier Rafowicz assure qu'Israël "ne parle pas de victoire tant que les 101 otages seront toujours aux mains du Hamas". "On a aucune nouvelle de ces otages. Et pour Israël, c'est une priorité absolue." Avec la mort de Yahya Sinouar, "la tête pensante du massacre du 7 octobre, il est clair qu'il faut espérer que les otages reviennent à la maison le plus vite possible", insiste le porte-parole de l'armée israélienne. Olivier Rafowicz tient à ne pas entrer "dans les dédales de ce dossier extrêmement sensible". Mais il assure que l'armée israélienne "et l'Etat d'Israël font tout ce qui est possible de faire pour ramener les otages vivants".

"Peut-être un début de lumière pour Gaza et pour les Gazaouis"

Olivier Rafowicz veut à présent aller "au-delà de la propagande anti-israélienne" et souligne que "les Gazaouis, depuis que le Hamas est là-bas, souffrent d'une situation dramatique". Selon lui, "c'est une dictature". Avec la mort de Yahya Sinouar, il espère qu'il y aura "peut-être un début de lumière pour Gaza et pour les Gazaouis". "Les Gazaouis doivent peut-être penser à un avenir différent dans Gaza, de reconstruction, de développement, avec un autre système de gouvernement qui ne serait pas les Frères musulmans version palestinienne et soutenu par l'Iran."

La "volonté première" d'Israël pour stopper les combats, "c'est que les otages soient libérés", ajoute Olivier Rafowicz. "Si les otages sont libérés et que ce joug qu'était Yahya Sinouar soit parti de la scène, peut produire quelque chose", espère le porte-parole de l'armée israélienne. "Ce quelque chose, il faut espérer que ça amène le retour des otages et également un arrêt des combats, que le Hamas dépose des armes ou que les Gazaouis eux-mêmes poussent le Hamas à déposer les armes. Et dans ce cas-là, les combats s'arrêtent."