Guerre au Proche-Orient : les opérations de l’armée israélienne continuent au Liban

Le Premier ministre israélien menace le Liban de destructions comme à Gaza, ce mardi 8 octobre. Près des lieux de combat, les villages se vident de leurs habitants.

Un drapeau israélien a été hissé dans le village libanais de Maroun al-Ras, à la frontière, sur des ruines. L’image est partagée sur les réseaux sociaux israéliens ce mardi 8 octobre au soir. Elle illustre l’intensification des opérations de Tsahal au sud-Liban. L’armée israélienne publie parallèlement des vidéos de Tsahal à l’assaut des positions du Hezbollah, à un lieu et une date non précisés. Des images pour justifier ses opérations. On peut voir un tunnel et des caisses d’armes utilisées par le groupe islamiste, selon un soldat.

Le périmètre des frappes s’agrandit

Dans cette région montagneuse, quatre divisions israéliennes mènent des opérations qualifiées de limitées et ciblées, des frappes dans un périmètre qui s’agrandit. Les villages alentour encore épargnés sont sur le qui-vive, comme autour d’un secteur chrétien. La solidarité entre chrétiens et musulmans tient bon pour le moment. Un éducateur est arrivé avant-hier et dit n’avoir aucun lien avec le Hezbollah. Il a fui alors que son neveu a été blessé au visage par des éclats.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.