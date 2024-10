Collectivités : certaines gendarmeries ne payent plus leur loyer

Des maires dénoncent des loyers impayés par la gendarmerie nationale. Certaines sommes sont astronomiques dans plusieurs villes.

Comment faire quand la commune ne touche plus le loyer d'un de ses locataires depuis plus d'un an et que les mauvais payeurs ne sont autres que les gendarmes ? Madame la maire a beau rouspéter, pas moyen de récupérer son dû. 260 000 euros tout de même que l'État aurait dû verser pour l'occupation de cette caserne mise à disposition par la mairie. Alors 260 000 euros pour une commune, à titre d’exemple, c’est l'ensemble du programme des espaces verts de cette année.

93 millions d’euros d’impayés

Au village de Cabestany, (Pyrénées-Orientales), l’affaire fait causer et suscite incompréhension et raillerie. "Ce serait bien que l'État paye", indique une habitante. "On va se cotiser pour les aider à payer", en rogne une autre. La commune n'est pas la seule concernée. Environ 2 000 gendarmeries en France sont en réalité locataires et auraient cessé de verser leur loyer. Total : 93 millions d’euros d’impayés.

