Budget : cinq milliards d’euros d’économies sur les collectivités locales en 2025

Le budget alloué aux collectivités locales va baisser de cinq milliards d’euros en 2025. Les 20 départements les plus pauvres ne seront pas touchés.

Mauvaise nouvelle pour le maire de Bordeaux (Gironde) : la ville devra se serrer la ceinture l’année prochaine. Comme les 450 plus grandes collectivités locales, elle pourrait perdre jusqu’à 2% des dotations qu’elle reçoit de l’État, soit huit à dix millions d’euros. Bordeaux a déjà fait des économies, notamment sur sa facture d’énergie en baissant le chauffage dans les gymnases et les piscines, alors ici les injonctions de l’État passent mal. Cinq milliards vont être ponctionnés sur les 238 versés aux collectivités. Le gouvernement promet d’épargner les plus fragiles, 20 départements ne seront pas concernés par l’effort collectif. Parmi eux, le Nord, la Corse mais aussi Mayotte et la Guyane.

Les maires de France sont contre

Des départements où les dépenses sociales sont les plus fortes. À l’Assemblée nationale, la droite juge que cet effort est mesuré. L’association des maires de France prévient déjà qu’elle n’acceptera aucune économie présentée par le gouvernement.