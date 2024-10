Présidentielle américaine 2024 : aux Etats-Unis, la guerre culturelle des livres pendant la campagne

Les États-Unis s’apprêtent à voter dans moins d’un mois et la campagne a parfois des allures de guerre culturelle. Certains lycées se débarrassent de livres qui s’intéressent par exemple aux orientations sexuelles.

La Floride (États-Unis) est un champ de bataille culturelle où les visions progressistes d’un côté et ultra-conservatrices de l’autre s’entrechoquent. Des citoyens sont parfois en rupture et engagés dans une guerre des livres. Longtemps, l’université de New College a fait partie des plus à gauche en Floride. Mais il y a quelques semaines, lorsque des étudiants passent dans la bibliothèque, ils remarquent des centaines de livres déposés dans des cartons ou à même le trottoir.

La promotion des diversités mise en cause

Les livres sont pour la plupart emportés par une benne à ordures, emmenés vers une déchetterie pour y être détruits. Des ouvrages qui appartenaient à une association étudiante faisant la promotion des diversités. Sur internet, l’un des administrateurs de la faculté a mis un message sans équivoque. Des étudiants ont tout de même sauvé des dizaines de livres qui ont trouvé place dans un centre communautaire.