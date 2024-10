7-Octobre : une hausse des actes antisémites en France en 2024

Depuis les évènements tragiques du 7-Octobre, les actes à caractère antisémite ont augmenté en France. Les commémorations organisées lundi 7 octobre devraient être placées sous haute surveillance.

En août dernier, plusieurs foyers d'incendies étaient allumés autour de la synagogue de La Grande-Motte (Hérault). Une attaque menée en plein shabbat, jour de repos hebdomadaire des personnes de confession juive. Pas de victimes, mais un climat encore un peu plus menaçant pour les membres de la communauté. Une communauté de plus en plus ciblée. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre d'actes antisémites a été multiplié par trois au premier semestre 2024 par rapport à la même période un an auparavant.

L'antisémitisme en hausse à l'école

Pour Yohanna Bouanich, mère de famille parisienne, qui dit refuser de céder à la peur, l'origine de cette dégradation, c’est l’attaque du 7-Octobre. "Ça a été le choc, la sidération pour nous en voyant les images à la télé. Petit à petit, on a vu se dessiner d'abord une haine qui était un peu dissimulée, puis décomplexée et qui s’est manifestée", explique-t-elle. Un sentiment partagé par le Crif, qui parle du 7 octobre comme d'un séisme en Israël, mais aussi d’un choc en France, alors que l'Hexagone accueille la plus forte communauté juive d’Europe. À l'école notamment, de la maternelle au lycée pendant l'année scolaire 2023-2024, le nombre d'actes antisémites a été multiplié par quatre.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.