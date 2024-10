Direct Guerre au Proche-Orient : minute de silence, rassemblements... Israël commémore le premier anniversaire de l'attaque du 7-Octobre

Le président israélien Isaac Herzog présidera une cérémonie commémorative à Sderot, tandis que, plus tard dans la journée, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'adressera à la nation. D'autres rassemblements sont prévus à Tel-Aviv ou encore à Nir Oz, un kibboutz dont une trentaine d'habitants avaient été tués et plus de 70 pris en otage et emmenés à Gaza.