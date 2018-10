Révélations sordides, pressions diplomatiques… Comment l'enquête sur l'affaire Khashoggi embarrasse Riyad

Sa disparition, il y a plus de deux semaines, n'en finit plus de faire des vagues. Jamal Khashoggi , un journaliste saoudien réfugié aux Etats-Unis est porté disparu depuis son entrée au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul (Turquie), où il s'était rendu avec sa compagne turque en vue d'accomplir des formalités pour leur mariage. Franceinfo fait le point sur les révélations de ces derniers jours et les conséquences diplomatiques et politiques de cette affaire

S'il ne fait plus guère de doute que le journaliste saoudien a été tué, les circonstances de sa mort restent floues et font chaque jour l'objet de nouvelles révélations sordides. Mercredi, le quotidien turc Yeni Safak a affirmé (lien en anglais) avoir eu accès à un enregistrement sonore des faits. Selon ce journal progouvernemental, qui ne précise pas comment il a eu accès à ces enregistrements, Jamal Khashoggi a été torturé au cours d'un interrogatoire. Des agents saoudiens lui auraient notamment coupé les doigts, avant de le décapiter.

Cette annonce fait suite aux révélations, ces derniers jours, de certains médias, dont le Washington Post, avaient déjà rapporté l'existence d'enregistrements audio et vidéo témoignant que le journaliste avait été "interrogé, torturé puis tué" à l'intérieur du consulat, avant que son corps ne soit démembré. Le quotidien turc relate que le consul saoudien, Mohammad Al-Otaibi, peut être entendu sur l'un des enregistrements, disant : "Faites-ça dehors, vous allez m'attirer des problèmes." Un individu non identifié lui répond : "Si tu veux vivre quand tu reviens en Arabie saoudite, tais-toi."

Par ailleurs, le site d'informations en ligne Middle East Eye raconte, citant une source qui a eu accès à l'enregistrement sonore des derniers moments du journaliste, que Jamal Khashoggi a été emmené dans le bureau du consul. Selon cette source, "il n'y a pas eu de tentative d'interrogatoire. Ils étaient venus le tuer" et le consul lui-même a été sorti de la pièce. D'après la source de Middle East Eye, un médecin légiste, identifié comme Salah Al-Tubaigy, a ensuite commencé à découper le corps de Jamal Khashoggi encore vivant. "Quand je fais ce travail, j'écoute de la musique. Vous devriez le faire aussi", aurait-il dit aux personnes présentes autour de lui. L'assassinat a duré sept minutes, affirme Middle East Eye.

Mercredi, une équipe d'enquêteurs turcs a fouillé la résidence du consul d'Arabie saoudite à Istanbul, mais également le consulat, déjà été perquisitionné dans la nuit de lundi à mardi. Cette perquisition aurait dû avoir lieu la veille, mais a été reportée, les autorités saoudiennes invoquant la présence de la famille du consul, qui a quitté le pays mardi. Les enquêteurs, qui sont restés près de neuf heures dans la résidence, ont notamment examiné le jardin et le toit du bâtiment. Un drone a également été utilisé pour survoler la zone à deux reprises.

Les autorités turques affirment que Jamal Khashoggi a bien été assassiné dans les locaux du consulat par une équipe spécialement venue d'Arabie saoudite. Le New York Times (en anglais) affirme que l'un des hommes identifiés par les autorités turques n'est autre que Maher Abdulaziz Mutreb, un membre de l'entourage du prince héritier Mohammed Ben Salmane. Il avait notamment accompagné le leader saoudien lors de déplacements aux Etats-Unis en mars ainsi qu'à Madrid et à Paris en avril. Les autorités turques ont diffusé une photo de lui arrivant à l'aéroport d'Istanbul.

Le New York Times ajoute que trois autres suspects sont liés aux services de sécurité attachés au prince de 33 ans. Le quotidien affirme avoir confirmé par lui-même qu'au moins neuf des 15 suspects "ont travaillé pour les services saoudiens de sécurité, l'armée ou d'autres ministères".

The New York Times has confirmed independently that at least 4 suspects identified by Turkey in the disappearance of the Saudi dissident Jamal Khashoggi were linked to Crown Prince Mohammed bin Salman https://t.co/aYhYs0OZK0