Arabie saoudite : Mohammed Ben Salmane dans la tourmente de l'affaire Khashoggi

Mohammed Ben Salmane chercher à afficher, à incarner un royaume plus éclairé. Le journaliste Franck Genauzeau fait le point sur les retombées de l'affaire de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le prince Mohammed Ben Salmane, "c'est lui qui, par exemple, a autorisé les femmes à conduire en Arabie saoudite, c'est lui qui veut inciter des millions de touristes à visiter son pays", rappelle Franck Genauzeau. "Mais cette image de prince réformateur semble aujourd'hui voler en éclats. Il y a d'abord les arrestations d'opposants, de militants des droits de l'Homme dans son pays. Il y a ensuite la guerre au Yémen, où il dirige une coalition, une opération militaire jugée meurtrière et très décriée. Et il y a donc enfin cette nouvelle affaire à Istanbul", explique le journaliste.

Un allié difficile à défendre

Pourtant, sur la scène internationale, "Donald Trump a beaucoup besoin de lui dans sa lutte contre l'Iran et pour son plan de paix entre Israéliens et Palestiniens", poursuit le journaliste. De son côté, "la France s'appuie traditionnellement dans la région sur l'Arabie saoudite, et elle ne veut pas perdre un de ses plus grands clients en matière d'armement. Mais, si cette affaire se confirme, le prince Ben Salmane deviendra un allié de plus en plus difficile à défendre", conclut Franck Genauzeau.

