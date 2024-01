"Nous mourons de froid" : une équipe de France 2 s'est rendue à Rafah, dans un camp de réfugiés gazaouis confrontés à l’hiver

Pas de pause dans les bombardements à Gaza. Le Hamas annonce un bilan de 22 438 victimes. La population ne sait où se réfugier. Elle manque de tout et doit affronter le froid et la pluie. - (France 2)

L'hiver est arrivé sur l’immense camp de tentes de Rafah (Gaza). Dans cette ville frontière avec l’Égypte, les familles de déplacés affrontent la pluie et la boue. À l’intérieur, ils sont à peine protégés, au sol, il n’y a pas de tapis pour isoler du froid. Des abris de fortune que les pères passent leur temps à bricoler et à réparer. Et dans ce qui sert de gîte, il manque de quoi se couvrir. Un père de cinq enfants est démuni. "Cette situation me tue, ils me disent qu’ils ont froid et je ne peux rien faire", déplore-t-il.

"Nous mourons de froid"

Dans une autre tente, un bébé fatigué est malade et sa est mère exaspérée. "Les membres du Hamas se cachent dans leurs maisons et dans les tunnels pendant que nous n’avons ni à manger ni à boire et que nous mourons de froid", dénonce-t-elle. Entre deux averses, les déplacés cherchent du bois. Il y en a peu, il est cher. Au milieu du camp, le four à pain est un endroit où il fait chaud. La pluie est de retour à Gaza et, avec elle, la boue. Des enfants ont attrapé des bouts de plastique pour se protéger.