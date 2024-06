Gaza : l'armée israélienne dévoile les images de la libération des quatre otages

La libération de quatre otages israéliens retenus dans la bande de Gaza constitue une avancée non négligeable dans le conflit au Proche-Orient. L'armée israélienne a fourni ses images de cette opération.

Le commando de l'unité Yamam est sur le point d'entrer dans la maison. Tirs nourris, l'armée israélienne fournit ces images passées à la censure militaire. On y découvre un appartement. Le son est coupé, les gardiens ont été tués, mais les images ne le montrent pas. Puis, les otages apparaissent dans une pièce. "On est là", peut-on entendre sur l'enregistrement. "On est là pour vous sauver, restez calmes", leur répondent les soldats. Le commando les exfiltre, puis on les aperçoit courir sur les images embarquées d'un soldat.

Les otages détenus dans des appartements

Le quartier est très peuplé près d'un marché populaire. Selon l'armée israélienne, le Hamas aurait ouvert le feu avec des lance-grenades dans la rue. Le bilan serait de 274 morts, dont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne parle, elle, d'un bilan d'une centaine de morts. Les otages affirment avoir été détenus dans des appartements, et non des tunnels.