Carte Sommet de l'Otan en Lituanie : qui sont les 31 pays qui ont intégré l'alliance depuis 1949 ?

Avec 31 membres aujourd'hui, l'Otan inclut une grande majorité des états européens. Avec la question d'une potentielle adhésion de l'Ukraine, l'élargissement pourrait se poursuivre un peu plus vers l'est.

Ils n'étaient que 12 à l'origine, ils sont désormais 31. Les États membres de l'Otan se retrouvent en sommet à Vilnius en Lituanie, pour discuter notamment du financement de la défense ou de l'adhésion ukrainienne. Créé en 1949, l'Otan s'est en effet élargie petit à petit aux pays d'Europe de l'Est à la fin de la Guerre froide.



Douze membres fondateurs en 1949

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les ministres des Affaires étrangères de douze pays occidentaux se retrouvent à Washington pour signer le Traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949 : la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Le texte créé une alliance politique et militaire entre les signataires dans le cadre de la guerre froide. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan) est née.

Quatre nouveaux Etats jusqu'en 1991

Un premier élargissement est décidé trois ans plus tard, en 1952. Désireux de renforcer sa présence dans le sud-est de l'Europe, l'Otan accueille la Grèce et la Turquie. La République fédérale d'Allemagne, au cœur des tensions avec le bloc de l'Est, intègre l'alliance officiellement en 1955. Il faut ensuite attendre 1982 pour qu'un nouvel état, l'Espagne, soit intégré.

Des élargissements vers l'Est après la chute du Mur



La fin de la Guerre froide ouvre la voie à un élargissement vers les anciens pays du bloc de l'Est. La Hongrie, la Pologne et la République tchèque rejoignent ainsi l'alliance en 1999, avant une nouvelle vague d'adhésions en 2004 : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Après la Slovénie, l'Otan intègre progressivement plusieurs autres pays des Balkans, qui tous ont suivi le "plan d’action pour l’adhésion" créé en 1999. Ainsi, l'Albanie et la Croatie adhérent en 2009, le Monténégro en 2017 et la Macédoine du Nord en 2020.

La Bosnie-Herzégovine, elle, est engagée dans un plan d'action pour l'adhésion. Outre le cas de l'Ukraine, au cœur des discussions au sommet de Vilnius, un autre ancienne république soviétique, la Géorgie, a engagé des discussions pour rejoindre l'Otan.

La Finlande, dernière venue... avant la Suède ?

Déjà impliquées dans des opérations menées par l'Otan, la Finlande comme la Suède ont longtemps conservé leur volonté de "non-alignement". L'agression russe en Ukraine a fait bouger les lignes : les deux pays déposent leur demande d'adhésion à peine trois mois après le début de la guerre, en mai 2022. La Finlande devient officiellement membre de l'alliance en avril 2023. Après le blocage de sa candidature par la Turquie, la Suède semble devoir être le prochain état signataire, avec le feu vert donné lundi 10 juillet par Ankara.