Le président turc Recep Tayyip Erdogan d'accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan, annonce le secrétaire général de l'Alliance

Le dirigeant turc avait lié son soutien à cette candidature aux négociations d'adhésion de son pays à l'Union européenne, qui sont au point mort depuis plusieurs années.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan, qu'il bloquait depuis plus d'un an, a annoncé lundi 10 juillet Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'Alliance a salué "une journée historique". "Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède" au Parlement turc "dès que possible et de travailler avec l'assemblée pour garantir une ratification", a déclaré le responsable à l'issue d'une rencontre avec le dirigeant turc et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à la veille d'un sommet de l'Otan à Vilnius (Lituanie).

Cela intervient alors que le dirigeant turc avait lié son soutien à cette candidature aux négociations d'adhésion de son pays à l'Union européenne, qui sont au point mort depuis plusieurs années. Dans la soirée lundi, Recep Tayyip Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel ont ainsi convenu de "redynamiser" les relations entre la Turquie et l'UE, a salué ce dernier à l'issue de leur rencontre à Vilnius. "Bonne rencontre avec le président Erdogan au sommet de l'Otan", a écrit Charles Michel sur Twitter. "Nous avons exploré les opportunités pour que notre coopération redevienne importante et pour redynamiser nos relations", a-t-il ajouté.