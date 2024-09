L'ONU adopte un Pacte pour construire un "avenir meilleur" pour l'humanité

Un nouveau consensus international pour le bien de tous. Les Etats membres de l'ONU se sont engagés, dimanche 22 septembre, à dessiner "un avenir meilleur" pour l'humanité éprouvée par les guerres, la misère et le réchauffement climatique, via un "Pacte pour l'avenir". Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait lancé l'idée d'un "Sommet pour l'avenir" en 2021, le voyant comme une "occasion unique" de changer le cours de l'Histoire de l'humanité.

Après d'âpres négociations jusqu'au dernier moment, Moscou a affiché dimanche son opposition au texte, sans toutefois empêcher son adoption par consensus. "Personne n'est content de ce texte", a souligné le ministre russe adjoint des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine. La Russie, soutenue par la Biélorussie, l'Iran, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie, a voulu présenter un amendement affirmant que l'ONU "ne peut pas intervenir" dans les affaires "internes" des Etats, mais la grande majorité de l'Assemblée a refusé de prendre en compte cette proposition.

Avant le sommet, Antonio Guterres avait laissé transparaître une certaine frustration sur le contenu du texte, appelant les Etats à faire preuve de "vision" et de "courage". Le Pacte contient in fine plus de 20 pages 56 "actions" dans des domaines allant de l'importance du multilatéralisme au respect de la charte de l'ONU et au maintien de la paix, de la réforme des institutions financières internationales à celle du Conseil de sécurité de l'ONU, ou encore la lutte contre le changement climatique, le désarmement et le développement de l'intelligence artificielle.