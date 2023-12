Nouvel an 2023 : les forces de l’ordre font la traque aux mortiers d’artifice

Les contrôles sont renforcés pour éviter les dérapages et les accidents. Si la vente de mortiers est réglementée en France, cela n’empêche pas à certains de s’en procurer.

À trois jours du Nouvel an, difficile d’échapper aux contrôles. Les forces de l’ordre ont déployé un important dispositif contre les pétards et mortiers d’artifice. À Vogelgrun (Haut-Rhin), à la frontière entre la France et l’Allemagne, les objets pyrotechniques sont systématiquement saisis. Tous les objets pyrotechniques de catégorie 1 et 2 sont interdits en France. S’en procurer peut coûter très cher.

Vente libre en Allemagne

"Pour une petite quantité, à usage récréatif, on s’orientera plus vers un rappel à la loi. Selon la quantité et selon le type de catégorie de pyrotechnie saisi, on peut aller jusqu’à une peine de prison de six mois et 7 500 euros d’amende", explique Stéphan Bleyer, capitaine de gendarmerie.

En Allemagne, de nombreux Français viennent faire le plein de feux d’artifice. Dans le pays, tout est en vente libre. Depuis quelques jours, les saisies se multiplient. 20 000 mortiers d’artifice ont ainsi été retrouvés en région parisienne, 850 ont été interceptés à Strasbourg (Bas-Rhin).