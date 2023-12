Monde : feux de forêt, guerre entre Israël et le Hamas, Taylor Swift... Les bouleversements de 2023

À quelques jours du passage à la nouvelle année, retour sur 2023. Une année qui a offert joies et peines en France et à travers le monde.

Alors qu’il ne reste plus que trois jours à 2023, retour sur une année chargée en émotions. Cette année, une couleur a tristement dominé : le rouge incandescent des feux de forêt, preuves d’une planète qui brûle. 18 millions d’hectares sont partis en fumée au Canada, soit un tiers de l’Hexagone. Le réchauffement climatique a montré ses effets cette année aussi via une météo anormale. 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et les intempéries comme les tempêtes et les séismes se sont multipliés.

Des guerres et des révolutions

2023 est aussi une année forte d’engagement en France, qui a révélé une société fracturée avant et après la promulgation de la réforme des retraites mais aussi à l’occasion de la mort de Nahel, tué par un policier. En Ukraine, le conflit s’est enlisé deux ans après l’invasion russe et s’est fait éclipser par l’attaque du Hamas en Israël, suivi de la réplique violente de l’État hébreu sur la bande de Gaza.

Quelques révolutions ont aussi marqué l’année comme le développement de l’intelligence artificielle et de Chat GPT notamment, capable de rédiger discours et dissertations. Côté pop culture, le film Barbie et la chanteuse Taylor Swift ont affolé les compteurs et les fans à travers le monde.