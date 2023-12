Royaume-Uni : la tempête Gerrit a balayé le paysage

En Angleterre et en Écosse, la tempête Gerrit a soufflé très fort dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 décembre. Des rafales de vent à plus de 130 km/h ont été enregistrées.

La tempête Gerrit a balayé le Royaume-Uni avec des rafales de vent à plus de 130 km/h et de fortes pluies. En Angleterre, des toits envolés, des arbres déracinés, des murs de briques qui ont cédé… Les habitants de nombreuses villes ont découvert leur quartier défiguré après le passage éclair de la tempête. "Je me suis assis sur mon lit et j’ai entendu un bruit, comme un grondement de plus en plus fort, confie un riverain. Ça a été trente secondes de tumulte total."

Des intempéries aussi en Écosse

Au total, une centaine de maisons ont été endommagées mais aucun blessé n’a été signalé. Coté transports, les violentes rafales de vent ont aussi fait quelques frayeurs : des avions qui rebondissent à l’atterrissage, un train qui percute un arbre… Des intempéries qui n’ont pas épargné l’Écosse ou les Îles Shetland où poissons et algues recouvraient les champs à cause du vent.