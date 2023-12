Noël et fêtes de fin d'année : les excès de vitesse hautement surveillés

Les gendarmes sont aux aguets sur les routes, entre Noël et le réveillon de la nouvelle année. Pour ce prochain week-end de fête, excès de vitesse et chauffards seront traqués.

À quelques jours du week-end festif de la nouvelle année, les routes devraient être activement surveillées. La gendarmerie est déjà présente à certains péages comme à celui de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en Île-de-France. Sur une portion limitée à 110 km/h, les gendarmes guettent les chauffards sur l’autoroute des vacances. "Une fois qu’ils ont dépassé le radar, ils pensent que l’autoroute est libre et ils accélèrent", explique Jonathan Rey, pilote de l’équipe rapide d’intervention des Yvelines.

3 267 morts sur les routes

Après avoir repéré un véhicule anglais, roulant à plus de 30 km/h au-dessus de la limitation, le gendarme et ses collègues rattrapent le chauffeur en moins de deux minutes. "Je ne pensais pas rouler si vite", confie l’Anglais, après avoir reçu une amende de 135 euros. L’année dernière, quelque 3 267 morts ont été recensés sur la route et dans 26 % des cas, la cause était la vitesse excessive.