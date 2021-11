"Je suis en sécurité" : l'ex-otage Sophie Pétronin s'exprime sur son retour au Mali

"Il est où le problème ?" Après les polémiques sur son retour au Mali, l'ancienne otage Sophie Pétronin s'est expliquée dans une interview pour BFMTV, diffusée jeudi 11 novembre. La Franco-Suisse a notamment tenu à rassurer sur ses conditions de vie : "Là où je suis je suis en sécurité, bien gardée, bien protégée, bien nourrie. Je mange bien, je bois bien, je dors bien. J'ai pas de problème." Sophie Pétronin est repartie en mars s'installer au Mali, quelques mois après avoir été libérée des jihadistes qui la détenaient captive depuis quatre ans.

"La France, c'est la France, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Par contre, le Mali est resté et dieu merci", ajoute la septuagénaire. L'exécutif français avait déploré ce retour au Mali, dénonçant par la voix de son porte-parole Gabriel Attal une "forme d'irresponsabilité" vis-à-vis de "sa sécurité" mais aussi "de la sécurité de nos militaires".

Dans ce document, elle répond aussi aux rumeurs qui évoquent une conversion à l'islam durant sa détention. "Tout le monde a proclamé que j'avais été convertie. (...) Moi je n'ai jamais été convertie. Depuis 2002, au moment où ma fille est née, j'ai commencé à apprendre l'islam, affirme-t-elle. Il est où le problème de ma conversion ? Je n'ai jamais été convertie de ma vie. Même pendant les quatre ans de captivité."