Sicile : un mort et six disparus dans le naufrage d'un yacht

Un voilier de luxe a été pris dans une tempête, lundi 19 août. Une personne est morte et six sont toujours recherchées par les secours mardi.

À Porticello (Sicile, Italie), les recherches en mer ont repris dès l'aube, mardi 20 août, pour retrouver des victimes de naufrage d'un yacht. Des plongeurs spécialisés explorent l'épave repérée à 50 mètres de profondeur. "Nous avons des équipes de spéléologie sous-marine équipées pour travailler dans ce type d'environnement immergé", explique Marco Tilotta, sapeur-pompier plongeur de Palerme (Italie).

Une trombe marine serait à l'origine du drame

Le voilier de luxe de 56 mètres de long a sombré en mer avec à son bord 12 passagers et 10 membres d'équipage. Une personne est morte et six restent introuvables. Une violente tempête a traversé la région de Porticello, lundi 19 août, et le yacht aurait été pris dans une trombe marine, une colonne d'air et d'eau, avant de disparaître de la surface. Depuis le port, des pêcheurs ont aperçu une fusée de détresse dans le ciel et ont décidé de s'approcher au plus près. "Nous n'avons trouvé personne en mer", témoigne l'un d'eux.