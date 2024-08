Désert médical : 2 000 habitants bientôt sans médecin en Isère

Le seul cabinet médical de la commune de Septème, en Isère, va bientôt fermer, laissant des milliers de patients sans docteur.

À Septème (Isère), les habitants de la commune et ceux des villages voisins se faisaient soigner depuis 35 ans dans l'unique cabinet médical, qui va fermer ses portes dans un mois. Des milliers de patients se retrouvent sans solution. Jusqu'à dix médecins ont travaillé dans le cabinet et les trois derniers s'arrêtent pour cause de départ à la retraite, de burn-out et d'invalidité.

Des répercussions pour la pharmacie

Françoise Teil, une patiente de 79 ans, s'inquiète : "J'ai téléphoné partout, il n'y a rien, aucun ne veut me prendre. Ils sont saturés". L'avenir de la pharmacie du village est aussi incertain. "Sur un plan économique, forcément, il va y avoir des répercussions", assure Sylvain Berrux, cogérant de la pharmacie de Septème. Une cabine de téléconsultation devrait être installée. La fermeture du cabinet a créé de fortes tensions et on a reproché au maire de ne pas aider à trouver des remplaçants. Depuis un an, il s'est rapproché de maires d'autres communes pour créer une maison de santé pluridisciplinaire.