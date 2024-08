Le naufrage d'un voilier de luxe fait un mort et six disparus en Sicile

"Ce matin vers 5 heures, suite à une violente tempête, un voilier de 56 mètres, baptisé Bayesian et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello", une ville côtière à environ 15 kilomètres à l'est de Palerme, en Italie, ont déclaré les garde-côtes dans un communiqué. En pleine nuit, des vents violents et un déluge de pluie ont balayé la côte, occasionnant des dégâts matériels dans les établissements de plage. D'après des médias locaux, le voilier, qui avait jeté l'ancre à 700 mètres au large du port de Porticello, s'est trouvé sur la route d'une trombe marine, un phénomène de plus en plus observé en Europe ces dernières années.

Douze passagers et dix membres d'équipage se trouvaient à bord du yacht, en majorité de nationalité britannique, selon des médias italiens. Quinze personnes ont été secourues et sept ont été dans un premier temps portées disparues : un membre d'équipage et six passagers, de nationalités britannique, américaine et canadienne. Le corps d'un des sept disparus a ensuite été retrouvé dans l'épave du voilier et récupéré. Huit naufragés ont été transportés vers des hôpitaux locaux.

Des recherches toujours en cours autour de l'épave

Charlotte, une passagère britannique de 35 ans qui se trouvait à bord avec son mari, des collègues d'une entreprise londonienne et quelques proches, a raconté avoir perdu sa fille d'un an "pendant deux secondes" dans l'eau avant de la récupérer. "Je l'ai immédiatement serrée dans mes bras au milieu de la fureur des vagues. Beaucoup criaient. Heureusement, le canot de sauvetage a été gonflé et nous avons été 11 à monter à bord", a-t-elle raconté à l'agence de presse italienne Ansa. La femme et son bébé ont été hospitalisés, mais sont hors de danger.

Des recherches impliquant un hélicoptère, des plongeurs et des navires des garde-côtes sont toujours en cours autour de l'épave du bateau, qui a été localisée à 50 mètres de profondeur. Une enquête a été ouverte, sous la coordination de l'Autorité judiciaire de Termini Imerese.