Santé : les bienfaits des thermes de Saturnia, sources chaudes de la Toscane

Des eaux thermales sulfureuses, des petits bassins creusés dans la roche et surtout la possibilité d'en profiter de jour comme de nuit sans rien payer. Cet endroit existe : escale aux thermes de Saturnia en Toscane.

C’est un trésor de l’Antiquité resté intact : des piscines naturelles vieilles de 3 000 ans et toute l’année, une eau à 37°C. Ce sont les thermes de Saturnia, haut lieu de relaxation et de bien-être adoré des Italiens et des touristes. Passé le choc des premières minutes, place à la contemplation. L’eau des cascades chargée en soufre a creusé ces piscines naturelles. Elle est réputée pour ses bienfaits sur la peau. Bain de boue, piscine collective ou individuelle, douche naturelle, à Saturnia, le spa est complet et gratuit.



Une source bonne pour la peau

"Ici, on est complètement dans la nature, c’est juste incroyable", se réjouit un homme. Pour comprendre les bienfaits de cette eau, il faut remonter 2 km plus haut dans un complexe thermal privé. C’est dans une des piscines que se trouve la source de Saturnia. L’eau, partie des volcans endormis de Toscane, jaillit chargée de gaz et de minéraux très bon pour la santé. "C’est bon pour l’acné, les maladies de peau chroniques, le psoriasis", détaille Manela Scaramuzzino, médecin, responsable santé des Thermes de Saturnia.