États-Unis : des milliers de poissons asphyxiés à cause du réchauffement climatique

Sur une plage du Texas, plusieurs dizaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts depuis le vendredi 9 juin, conséquence selon les scientifiques d’un déficit d’oxygène. L’eau serait, en effet, devenue bien trop chaude.

C’est une image macabre : une mer de poissons morts. Sur les plages du Texas (États-Unis), des milliers d’animaux marins ont été retrouvés échoués, entassés les uns sur les autres. Le phénomène a été signalé sur des dizaines de kilomètres le long de la côte. En cause, un manque d’oxygène dans l’eau dû à une température trop élevée. C’est ce que l’on appelle de l’hypoxie. "Comme les eaux du golfe se réchauffent, l’eau n’arrive plus à dissoudre l’oxygène correctement et ce processus est primordial pour que les poissons et les autres animaux puissent respirer", explique Katie St-Clair, responsable des installations de vie marine Tamung.

Une baisse du niveau d’oxygène dû au réchauffement climatique

Avec 33°C dans la région, les poissons se sont retrouvés piégés. Les habitants sont médusés par la situation. Les autorités ont désormais nettoyé la plage. Pour la plupart, les poissons ont été enterrés dans les dunes de sable pour éviter les odeurs et servir de compost. Un rapport de l’ONU pointe la baisse du niveau d’oxygène dans les océans dû au réchauffement climatique.